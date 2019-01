"Me avisó que se bajaba en Malvinas porque el colectivo iba a desviar por el estado de las calles. Para volver debía atravesar calles de tierra, donde había yuyos y no había luz", dijo Maria Laura Taborda, su madre. "Su pareja la iba a ir a buscar, pero no la encontró en la parada. La buscamos y a las tres horas la encontramos muerta en un descampado".