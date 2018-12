Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en 2016 y cuyo entorno movió USD 70 millones fuera del país, quedó en el centro del fallo de la Cámara Federal que desprocesó a cinco ex colaboradores de la ex presidente Cristina Kirchner acusados de integrar la banda de los cuadernos. ¿Por qué? Porque para los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I, solo se pudo acreditar con grado de certeza que era el fallecido secretario que el que habría movido el dinero de los "cuadernos" al Sur para que los recibiera el entonces matrimonio presidencial.