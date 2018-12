Otro hermano también se acercó a ella. Le confió que la última vez que había visto a P. "fue hace ocho años en Bermejo, muy desmejorada, le dijo que no aguantaba más, que no le pagaban nada, estaba vendiendo ropa, se quería volver, pero no tenía documentos, que mi hermana le pidió ayuda, pero él no la pudo ayudar".