Barraza dijo que desde chico le interesaron los temas de Medio Oriente y que primero entró en un grupo de Telegram de noticias, comenzó a leer el Corán y terminó en distintos grupos de esa red de comunicación: "En Telegram creé un personaje ficticio con el nombre que aparece ahí, hablando como si fuese un extremista, diciendo casi lo mismo que dicen los miembros de esas agrupaciones pero la realidad es que mi vida social fuera de Internet, yo no soy así, no odio a ninguna comunidad, a ninguna religión. Quiero dejar aclarado que soy católico bautizado y no odio a ninguna religión. Es más, tengo amigos de diferentes religiones, conocidos amigos, familiares, homosexuales", dijo. Y agregó: "Las conversaciones que tenía con el ciudadano cubano empezó 'en joda'. Yo siempre pensé que él era un chanta y estaba haciendo lo mismo que yo hacía. Hacer el personaje ese, que parecía un yihadista. Yo llegué a esto por curiosidad, por interés en saber lo que pasaba y no por otro motivo. Yo no tenía ningún objetivo. No soy un terrorista ni tampoco pertenezco a ninguna organización islámica".