"Me decía 'repetí' y cuando no lo hacía subía el tono de voz, cambiaba la mirada", describió. "Ese día estábamos en la mesa, en un momento se frustra tanto cuando no logra de mí lo que pretendía, que dijera lo que él quería, que agarró el vaso de Coca-Cola y me lo tiró todo encima. Yo en ese momento me levanto y me quiero ir y en esa caminata no me doy cuenta de que venía por detrás mío", continuó.