"Cuando me llevaron al piso de arriba, me decían que me pusiera boca abajo. Yo no lo hice, me quedé de rodillas, miré a mi hija que ya se había puesto a llorar y les digo que se quedaran tranquilas, que eran amigos míos. Ya me estaban atando, uno seguía hablando por teléfono con la otra arma en la mano. Mi hija estuvo un día y medio enojada conmigo diciendo que le había mentido", describió el ex tenista.