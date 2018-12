—Sí. Mi denuncia apareció en los medios en el transcurso de menos de una hora de una manera tremenda. Ni siquiera tuve tiempo de llegar a llorar a mi casa por lo que había hecho y ya me estaban llamando los medios. No fue inmediato pero a las 24 horas me llamaron muchas mujeres. Es una cosa que no se puede creer, la cantidad de chicas que me contactan de manera telefónica, llorando, empleadas del Congreso, trabajadoras del Senado, de Diputados, de las comisiones. Me dicen "Claudia, estoy con ataque de pánico, no me puedo levantar". Yo les ofrezco mi colaboración. ¿Qué puedo hacer? No tengo los recursos del Estado.