"Me acuerdo de una jueza, que no quiero decir su nombre, que me llamó 'extraoficialmente' a su despacho para decirme que recapacitara, que mi papá no era tan malo, que todos los padres son enojones, que son cosas que siempre pasan en una familia. Querían convencernos. La Justicia nunca nos creyó ni nos cree. Siempre se burlaron de nosotros. Siempre quisieron ayudarlo a él", señala.