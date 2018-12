"Me pegaron un culatazo en la cabeza. Me dieron duro y parejo, pero lo que más me preocupaba eran las dos chiquitas que estaban conmigo", afirmó el ex tenista. Aseguró que en el robo hasta amenazaron con secuestrar a su hija. Su ex empleada doméstica fue detenida dos días después del asalto en Isidro Casanova, acusada de ser la entregadora. Se llevaron dinero, celulares y jotas.