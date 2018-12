"Sin embargo, está probado por la propia declaración de la niña, quien luego de la muerte de su madre, estuvo secuestrada por Báez durante un mes, y que mientras estuvo cautiva abusó de ella reiteradamente", argumentó la jurista, quien no duda en decir que "no hay argumento en la jurisprudencia ni en la ley en decir que la pena es cruel e inhumana". Por eso cree que este pedido no va a prosperar porque hubo una. "La justicia, en cambio, debe ponerse firme y darles la pena a los jóvenes que ayudaron a Báez. Porque si no es así, le da cierta impunidad a muchos menores de que pueden hacer lo que quieren y no es así. Pero no para castigarlos, sino para que puedan encausar sus vidas. Es una cuestión de educación", señaló.