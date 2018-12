Los testigos del robo que dialogaron con Infobae aseguraron que los ladrones tenían alrededor de 25 años de edad y que "estaban agresivos y violentos". Milagros, su dueña, denunció connivencia policial: "Creo y te confirmo que hubo zona liberada. Siempre hay un policía a dos cuadras y, oh casualidad, esta vez no estaba. No había nadie en la calle y después aparecen todos juntos", recriminó.