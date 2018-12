La denuncia original fue hecha por la madre del chico, que definió avanzar por la vía judicial luego de que le posara la mano en la espalda tras un encuentro con el padre: "No me metás el dedo en el culo que no soy puto", le dijo su hijo. La denuncia disparó un expediente en la Fiscalía N°47 de Marcelo Solimine.