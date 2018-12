"La concentración fue pacífica. Había mucha familia, con chicos. Se la veía a la familia pudiendo disfrutar de un momento agradable. Si uno mira lo que ocurrió con la final, tener una final de este nivel fuera de nuestro país no es lo deseado, no es lo que queremos ni es lo que debemos hacer. Así que nuestro trabajo tiene que ser para poder disponer de estos partidos en casa, disfrutar de los partidos de esta índole y no lastimar más al fútbol", concluyó Santilli.