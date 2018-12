Una sola herramienta no soluciona el problema. Hay un problema cultural, de formas de trabajo. La provincia de Buenos Aires tiene el sistema acusatorio pero tuvo una muy mala implementación y hoy se pagan las consecuencias. Pero sí funciona bien en Salta,en la ciudad de Buenos Aires para delitos menores, en Chubut, Neuquén, en Santa Fe está teniendo resultados interesantes, en Mendoza está teniendo muy buenos resultados, pero no alcanzan a tener la visibilidad que tienen los hechos de corrupción que se tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py o hechos de esa naturaleza que terminan afectando la imagen de la Justicia. Este Código, luego del proceso de implementación, va a tomar una muy buena visibilidad y va a permitir, en un proceso de cinco a siete años, lograr que la gente cambie esta mirada que tiene sobre el sistema de justicia penal. Junto a esto el Ministerio está trabajando en la capacitación de fiscales y de jueces, en nuevas herramientas informáticas, técnicas de investigación criminal, el fortalecimiento de laboratorios forenses, registros de información, con el programa de protección de testigos. No es solo el Código, estamos en un cambio estructural del sistema penal.