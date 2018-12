Sergio Schoklender y su ex mujer, Viviana Sala, intentan por estas horas frenar, como sea, la subasta de su casona de Villa Urquiza, donde vivieron juntos durante años. Según pudo saber Infobae, los nuevos "dueños" pagaron 271 mil dólares para quedarse con la vivienda, muy lejos de los 480 mil de las tasaciones privadas. La medida todavía no se hizo efectiva porque el ex apoderado de las Madres y su ex mujer presentaron una batería de recursos. Si la Justicia confirma el proceso (ahora está en la Cámara Civil), sería el primer dinero "recuperado" en la causa Sueños Compartidos, un escándalo que llegará a juicio a lo largo de 2019.