"Estoy parado en el semáforo y ahí me agarran de atrás. Tuvimos un forcejeo, en principio traté de defenderme. La persona que me estaba agrediendo sacó un arma, me amenazó con tirarme y me arrancó el reloj", contó Guelar. El hombre que lo atacó luego se subió a una moto donde un cómplice lo esperaba. Juntos huyeron en dirección al obelisco.