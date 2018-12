El único argumento que expresa el magistrado tiene que ver con dos declaraciones testimoniales: el de la vecina que llegó primero al lugar y la médica que atendió a la víctima apenas ingresó al hospital: "La vecina declaró que la Sra. Miranda le dijo 'yo le avisé que lo iba a hacer' y 'no me imaginé que iba a hacer tanto' como dando a entender que como ella se iba a hacer tanto daño. Además, la médica que la asistiera en el Hospital de Escobar certificó que las lesiones fueron 'autoinflingidas, con fuego directo, utilizando alcohol como acelerante' según lo refiriera la propia paciente; señalando ello también el médico que la asistiera", indicó el documento.