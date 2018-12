Pero los jueces entendieron que Trasancos tuvo una conducción imprudente pero no la intención de matar a nadie, por lo que lo condenaron por el delito de homicidio culposo. "La idea de que Trasancos se representó el resultado y le fue indiferente que se concretara en la realidad, no pasa de ser una mera conjetura de la acusación que no recibió respaldo probatorio alguno", señalaron los jueces del juicio y agregaron que "Tasancos no percibió tan cercana la producción del resultado, o al menos confió en que no se iba a producir".