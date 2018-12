"Muchas veces Villalba intentó violarla pero ella no lo permitió. Sabía que ese lugar era malo para ella pero ahí había droga y por eso siempre volvía", asegura es una vecina de Leila que la conoció históricamente. La vecina que suma un dato que fue vital para los investigadores: "Dos días antes de su muerte fui a la panadería y me la encontré pidiendo pan. Me puse a hablar con ella. Me contó que el día anterior Villalba había querido abusarla. Como se resistió, el hombre le tiro un ladrillazo en la espalda que la lastimó y ella, en represalia, con ese mismo objeto le rompió los vidrios de la camioneta. Así vivía cuando estaba con este tipo".