Este jueves desde muy temprano en la Fiscalía 3, a cargo del doctor Marcelo Roma, se intensificó el trabajo. Los investigadores estuvieron solicitando y analizando distintas grabaciones de imágenes de video de la zona. En el hotel "Obsession", donde ocurrió el crimen, Infobae pudo corroborar con los empleados del lugar que algunas cámaras no funcionan y las que si lo hacen, no graban. Por lo tanto no hay un registro fílmico de los pasillos del establecimiento.