Marcelo Battaglia, secretario de Seguridad del municipio de Colón, dijo que la mujer no tenía botón antipánico porque "estas situaciones tan graves de violencia familiar no se dan ya que es una comunidad chica". "Hay treinta mil habitantes donde sí hay violencia de género, pero no de esta magnitud y no hace necesario tener botón antipánico", aseguró el funcionario."Tenemos un sistema de alerta temprana que se maneja por los celulares pero se ve que no hubo tiempo para que la víctima pulse", añadió.