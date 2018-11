Algunos minutos después de las 15 la puerta negra de la casa de los Rodríguez se abre y sale Claudio. Se acerca a los muchos medios que están cubriendo la noticia. Abrazado de su hermano y de un amigo se planta, como puede, frente a los micrófonos: "Mi familia está pasando por un momento muy malo. Nos mataron a nuestra hija y no tengo palabras. Lo único que quiero es arrancarle las ojos, porque no se merecía mi hija esto. Lo único que digo es que no se me crucen, porque los voy a destruir". Luego comienzan los abrazos con los vecinos que se agolparon en la calle Sarmiento. Palabras de aliento que no alcanzan pero que ayudan. Salen también a la calle tíos, abuelos y su hermano Pablo.