Los abogados del empresario, Alejandro Novak y Eugenio Blanco, recusaron a Delgado y pidieron separarlo de la causa al advertir que "la actuación del fiscal no sólo no es objetiva, sino que vulnerando garantías constitucionales básicas como la del debido proceso, la propia ley persigue ciegamente a Jorge Rodríguez, incapaz ya de distinguir, no ya entre lo justo y lo injusto, sino entre lo legal y lo ilegal".