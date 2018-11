Explicaba que a él la marihuana no le gusta y que la droga que había traído la joven era de mala calidad. Que se drogaron durante varias horas. "En un momento siento un éxtasis psicomotriz, se me puso la mente en blanco. No recuerdo más nada. En mi vida le pegué a una mujer. Nunca le pegaría. Esto no me puede pasar más. Quiero dejar las drogas, soy una persona de bien… No fui yo el que hizo esto, tengo que pedir ayuda para internarme por mi adicción".