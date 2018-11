Es miércoles al mediodía. Pasaron casi 48 horas desde que se encontró el cuerpo. En la casa donde vivió Walter buena parte de su vida están algunos familiares. Ya con solo verlos se nota la tristeza en sus rostros. A través de reja de la vivienda responden las preguntas de Infobae con pocas palabras y lágrimas en los ojos: "Ya nos dieron el cuerpo y lo enterramos. La familia decidió no hablar por el momento. Estamos devastados. Era un tipo bárbaro. No le hacía mal a nadie. Eran cinco hermanos. Estamos todos destruidos". En cuanto a las razones del horrible crimen no tienen ninguna teoría concreta: "No estaba peleado con nadie. No sabemos qué pasó. Se sigue investigando aunque hasta ahora nadie nos mostró ningún papel de lo que están haciendo. Pero confiamos en la justicia".