El subcomisario Eliazar Amaro Beckman, de 47 años, la llevó hasta la terraza, la tomó del pelo y la puso contra la pared. Le mostró un papel con los nombres de toda las personas sobornadas y le dijo que ella también tenía que pagar. "Mientras me tenía agarrada me preguntó: '¿Qué estás dispuesta a dar por tu libertad? ¿Cuánto vale?' . Después me empezó a besar y a tocar. Me desabrochó el pantalón y se bajó el de él. Yo me puse a llorar y le supliqué que no me hiciera nada", contó la mujer al diario Clarín. La violó.