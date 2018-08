Nancy Acevedo, madre de la joven, se mostró sorprendida por lo ocurrido. "Yo le había dicho a Romina que no vaya para ahí, pero igual ingresó a ese lugar con una hermana de este hombre. Él había pedido ver a sus hijos por eso es que fueron para Santiago, pero no me imaginaba esta situación, no sabía nada", dijo a Diario Panorama.