La adolescente declaró ante la Justicia que Molinari la tocó. "Me pidió que me bajara los pantalones y me tocó sobre las ropas, sobre el pantalón", contó la chica dos años más tarde, y agregó que el abusador paró porque apareció de nuevo el patrullero que se había llevado a su novio. Además, negó que estuviera teniendo relaciones sexuales cuando llegó la Policía, tal como contó Molinari.