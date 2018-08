"Se paró al lado mío, rozó su miembro contra mi hombro y lo tapó con una carpeta negra. No me di cuenta de lo que estaba pasando porque tenía mi vista en el celular. Él me pidió disculpas y me sonrió", detalló Natalia en diálogo con el canal Todo Noticias, sobre el episodio que le tocó vivir ayer martes. Lo que siguió fue que Salomón le mostró sus genitales. "Me agarró un ataque, empecé a gritar y lo empujé. Todos lo vieron y lo atraparon porque él se quería escapar", agregó.