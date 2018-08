"Hasta acá no teníamos ningún registro de antecedentes y como, además, por el Código de fondo, por el Código Penal y la ley de Menores, la reincidencia no se aplicaba a los menores, no existía información, no podía informarse ni constar en planillas los delitos cometidos por los menores", indicó la jueza de la Corte de Justicia de Salta Sandra Bonari.