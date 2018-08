El hermano de Maldonado cree que el cuerpo de Santiago no estaba en el lugar en el que fue encontrado y critica con dureza el accionar de la Justicia. "Qué pasó no lo sé. Sí sé que el cuerpo ahí no estaba durante los rastrillajes previos del 5 de agosto y del 18 de septiembre, que se hicieron con 400 efectivos", explicó durante una entrevista con Infobae.