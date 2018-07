"Mientras los teníamos apretados, otro grupo pasó rápido para el fondo a buscar el dinero que habían dejado los del blindado. Redujeron al personal de adentro y sacaron toda la plata que había en la tesorería. Salimos rápido del lugar. Pusimos los bolsos de plata en retirada. Los cinco trotamos por la calle interna en fila india, apretamos en el camino a todos los mulos que había en el interior, llegamos a la última garita, la de la entrada. Era una forma de robar que inaugurábamos nosotros. Rajamos a toda velocidad. Nos llevamos mucha plata, 1500 sobres. Dejamos sin un cobre a todos los trabajadores. Eso nos tenía mal. Bueno, no era que le robamos a los laburantes, sino a la patronal. Igual me molesta que esto dejara sin comer a la gente. Pero no podíamos hacer nada. Después de contar la plata repartimos el dinero entre los que trabajamos. Dejamos algo para pagar a un abogado. Y también separamos la parte que correspondía a los chabones que nos habían entregado el dato para robar el lugar. Porque muchas veces estos robos eran con entrega. Sin eso no podíamos cometerlos".