El texto, leído ante las cámaras de televisión, concluyó: "Porque si bien no creemos en el montaje mediático, tampoco le bajamos el precio a la violencia psicológica y su inmensa capacidad de dañarnos subjetiva y emocionalmente. Porque queremos estar del lado de las malas, de las criminales, de las sacaditas, las locas de mierda, las que fueron abandonadas por sus amigas y su entorno. Las que nadie quiere apoyar. Las Las que no pueden ser capitalizadas ni quedan bien en las pancartas. Porque muerte al macho no es una metáfora. Porque el miedo va a cambiar de hondo cuando nuestra política se salga de los márgenes de la protesta ciudadana. El bien común. La moralidad cristiana. La legalidad burguesa. La política tradicional y todo lo aceptable".