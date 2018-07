Y reveló que es una persona con problemas. "Pablo no fue criado con nosotros, no tiene los mismos principios de familia unida que nosotros. El a los 14 años se puso en pareja con una chica de 28 años, siempre lo acepté porque es mi hermano, pero no tenemos mucha afinidad", le dijo Guevara a la fiscal, en un intento por desapegarse de las sospechas.