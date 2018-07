En la prueba informativa, Virginia Scharn, jefa del Departamento de Denuncias y Fiscalización de la IGJ indicó que "los agregados en lápiz "deben tenerse por no escritos por no estar realizados en tinta indeleble y ser fácilmente modificables (sin perjuicio de lo cual pueden resultar de utilidad como indicios). Asimismo, entiendo que la validez de los asientos que contengan enmiendas y sobrescritos no salvados en legal forma deberán ser apreciada por V.S., según la medida en que el defecto excluya o reduzca su fuerza probatoria".