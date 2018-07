El día después siempre es difícil. Esta tarde, poco después de las 14, Marcelo Galarza y Yamina Kroh ingresaron a la Comisaría de la Mujer sobre la avenida Aristóbulo del Valle en Gualeguaychú para ver a su hija Nahir luego de que el tribunal local la condenara ayer a prisión perpetua por el asesinato a tiros de su ex novio, Fernando Pastorizzo. Nahir decidió no ir a la lectura del veredicto: su abogado, Horacio Dargainz, le aconsejó que no lo hiciera, de cara a los casi 500 vecinos que rodearon el tribunal y gritaron de júbilo cuando el juez Derudi leyó la condena que le garantizaría un mínimo de 37 años de cárcel si todas las apelaciones fallan.