Más de 500 personas rodearon el tribunal para apoyar a la familia de Pastorizzo, más de 500 personas que vitorearon al escuchar al juez Mauricio Derudi pronunciar la condena. No había nadie para apoyar a Nahir, ninguna de sus amigas, ninguno de los 7.800 que clickearon "me gusta" en su irónico y bizarro club de fans en Facebook. La presión en Gualeguaychú era obvia. "Los iban a volver locos", dice alguien cercano a los padres de Nahir, "no sabíamos qué iba a pasar, mirá si la absolvían." Marcelo Galarza y su esposa llegaron a una conclusión bastante evidente en sus mentes: podían terminar linchados si mostraban la cara.