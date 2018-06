Julia, con quien se grabó efectuando los tiros en la Panamericana, escribió un sentido mensaje en su perfil de Facebook. "Ojalá desde el cielo me veas y me cuides", fue parte del adiós a su novio. "Me tocó enterarme de la peor noticia, la que no esperaba, que para robar te mataron mi amor. Justo a vos loco, mi hombre", agregó la joven. "Te voy a llorar todos los días de mi vida", finalizó.