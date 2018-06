Rivas dijo que su intención nunca fue atropellarlo y menos quitarle la vida. Y mientras la Justicia termina de establecer si es cierto lo que sostiene, se dieron a conocer las imágenes del momento exacto en el que la bailarina embistió a los dos ladrones en la esquina de las calles San Luis y Agüero. En el video se observa cómo el vehículo toca por la parte de atrás a la moto y hace que los dos ladrones terminen debajo de un auto que estaba estacionado. "No tengo en claro cómo se produce la muerte de la persona que me robó", afirmó Rivas en una entrevista con Telefe Noticias, en la que se defendió y aseguró que "no es una asesina".