Pablo, hermano mayor de David, recibió la noticia de la muerte de boca de Arroyo Salgado misma, en privado. Hoy, dos meses después, va más allá: "Nosotros pensamos que no fue una accidente. En ningún momento en arrojarse al agua, ni por motivos emocionales. Tampoco creemos que lo hizo bajo efectos de drogas, era obvio que a cualquier chico le iba a dar un positivo de alcoholemia, no es que estaba mareado, borracho o se quería hacer el gracioso. Queremos justicia, saber qué pasó realmente, no buscamos otra cosa que la verdad. Leímos los testimonios de los chicos que fueron, se contradicen mucho. Fue un abandono de persona total. Los que lo pudieron ver dijeron que estaba bien, que no estaba loco. Era un pibe de bien, laburante. Se levantaba a las 5 de la mañana cada día para ir a trabajar, estaba contento con su laburo y amaba a su bebé. Que se haya tirado no tiene ningún sentido."