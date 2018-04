La fiscal Bartocci consideró en declaraciones a la prensa rosarina que esta nueva autopsia "no arroja signos de tortura, por lo tanto, concuerda con la primera autopsia y la conclusión es 'arritmia cardíaca fatal', es decir que la mujer no fallece por cuestiones traumáticas". Y concluyó: "Hay que entender que el trato de esa persona era para sujetarla con el fin de que no haga daño a terceros o se haga daño ella misma. Quiero ver si se excedieron hasta llevarla a la muerte, y también analizar si no fue su propio cuadro la que lo llevó a la muerte".