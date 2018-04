Por la causa del memorándum fueron enviados a juicio oral por el juez Claudio Bonadio el mes pasado la ex Presidenta, el ex canciller Héctor Timernam, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el dirigente social Luis D´Elía y otras 11 personas. La acusación por la presunta intención de beneficiar a los iranies acusados del atentado a la AMIA con la firma del memorándum para que cayeran los pedidos de detención que tenían.