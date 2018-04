Macarena, la hija menor (27), practicamente no dormía en la casa de sus papás. Quería irse de casa en los próximos meses. En tanto, Florencia (29), estaba enfocada en finalizar la carrera de arquitectura. De hecho, según Maximiliano, ella estaba durmiendo dentro de la casa cuando ocurrió el crimen y no escuchó los disparos. Por la temprana mañana del lunes salió de casa como cualquier otro día. No quiso que se despertaran sus padres al salir.