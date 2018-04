"Soy la mamá de Ezequiel. Acá estoy, después de tanto tiempo. ¿A vos te parece haber matado a mi hijo por esto? ¿Por qué no le disparaste a un pie? O a un brazo… No hacía falta que lo fusilaras. Dios te podrá perdonar. Pero yo no. ¿Tenés algo para decirme?", le recriminó Coca al "Rengo" en la sala de audiencias. En sus manos, la madre de Ezequiel exhibía las llaves de la moto del joven.