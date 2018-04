"Fueron a comer afuera. Hubo fumata, cervezas y pastillas. Y después ella, por su propia voluntad, fue a la casa del chico. Estaban sus padres que no escucharon ningún grito ni nada", explicó aunque aclaró que la defensa "no va a juzgar si hubo culpabilidad o no en el acto sexual porque se va a centrar en las adicciones".