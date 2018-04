"Marasco tiene zonas grises", reconoció una fuente con acceso a la causa. Los investigadores quisieron saber por qué, enterados de la detención de Pachelo, no acudieron a los fiscales si no habían tenido nada que ver y pasaron cuatro días hasta que la Policía los detuvo. Martínez dijo que se asustó pero que no imaginaba que lo fueran a detener. Y Marasco admitió que no se asesoró y dijo que debería haberse presentado.