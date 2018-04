Lo que había pedido el ex Canciller era que el expediente no fuera tramitado por la Sala IV, que integran Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, y para ello presentó un recurso para ir a la Corte Suprema. Pero esta sala le negó, por dos votos contra uno, llegar hasta el máximo tribunal por no considerarlo materia de la Corte.