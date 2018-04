Y agregó: "No me piden cumplir requisitos legales para recuperar mi libertad. Me piden dinero. No son criterios jurídicos los que se utilizan para decidir mi caso. Son pautas de marketing político. No son los funcionarios judiciales quienes toman las decisiones. Son referentes del Poder Ejecutivo de turnos quienes lo hacen. Existe un acuerdo de voluntades ilegítimo direccionado a mantenerme privado de libertad".