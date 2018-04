Martínez asegura que en tres hospitales le negaron la atención: "No me di cuenta que el cuadro era de gravedad. Fui al Hospital Italiano, me preguntaron qué obra social tenía, yo le dije que era una urgencia. Me fui enojado al Penna, salió una enfermera o médica y me dijo que no atendían esa clase de urgencia. No la revisó".