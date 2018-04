La PGN, en tiempos de Gils Carbó, había comenzado de acuerdo al documento una investigación propia contra Bustos, un sumario disciplinario, pero la decisión del procurador interino no obedecía simplemente a un movimiento interno. El 18 de marzo, cinco días antes, la jueza María Romilda Servini procesó sin prisión preventiva y embargó a Bustos por un monto de $50 mil. El árbitro no tenía esta vez un abogado particular con un martillo inquieto: un defensor oficial lo representaba en Comodoro Py.